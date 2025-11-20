İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Region
    • 20 noyabr, 2025
    • 23:32
    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Levent Gümrükçü Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici Fəaliyyət Xidmətinin Baş katibinin sülh, təhlükəsizlik və müdafiə üzrə müavini Şarlo Frayz ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı NATO-Aİ münasibətləri, Aİ-nin müdafiə və təhlükəsizlik sahəsindəki təşəbbüsləri və Türkiyə ilə Aİ arasında mümkün əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Türkiyə Avropa İttifaqı Şurası Xarici İşlər Nazirliyi
    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    Son xəbərlər

    00:49
    Video

    "Zəngəzur dəhlizi ətrafındakı ərazilər Azərbaycana qaytarılır" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:25

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Digər ölkələr
    00:11

    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    Digər ölkələr
    00:08

    Nazir: "Azad olunmuş torpaqlarda aqroparklar Azərbaycan və region üçün yeni aqrar modeli formalaşdıracaq"

    ASK
    23:56

    BMT Ukrayna ilə bağlı istənilən sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:40

    "Axios": ABŞ Ukraynanı əmin edib ki, onun mövqeləri nəzərə alınaraq plana əlavə olunacaq

    Digər ölkələr
    23:35

    Laçın kəndlərinin torpaq potensialı yenidən qiymətləndirilib

    ASK
    23:32

    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Region
    23:29
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlı icma rəhbəri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti