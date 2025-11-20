Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
- 20 noyabr, 2025
- 23:32
Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Levent Gümrükçü Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici Fəaliyyət Xidmətinin Baş katibinin sülh, təhlükəsizlik və müdafiə üzrə müavini Şarlo Frayz ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüş zamanı NATO-Aİ münasibətləri, Aİ-nin müdafiə və təhlükəsizlik sahəsindəki təşəbbüsləri və Türkiyə ilə Aİ arasında mümkün əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
