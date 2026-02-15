В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа
Религия
- 15 февраля, 2026
- 13:07
Срок приема документов от граждан Азербайджана для совершения хаджа продлен до 7 марта.
Об этом сообщил Report начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.
По его словам, решение принято на основании указаний Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, а также с учетом многочисленных обращений граждан Азербайджана, проживающих за рубежом и в регионах.
"Просим наших граждан не опаздывать, после указанной даты срок больше продлеваться не будет", - добавил В. Джахангири.
