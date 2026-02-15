Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

    Религия
    • 15 февраля, 2026
    • 13:07
    В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

    Срок приема документов от граждан Азербайджана для совершения хаджа продлен до 7 марта.

    Об этом сообщил Report начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

    По его словам, решение принято на основании указаний Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, а также с учетом многочисленных обращений граждан Азербайджана, проживающих за рубежом и в регионах.

    "Просим наших граждан не опаздывать, после указанной даты срок больше продлеваться не будет", - добавил В. Джахангири.

    хадж Управление мусульман Кавказа
    Həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:51

    СМИ: Экс-министр Галущенко задержан при попытке покинуть Украину

    Другие страны
    13:42

    В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

    В регионе
    13:34

    Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"

    Другие страны
    13:21

    Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террора

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

    Религия
    13:05

    Американские ученые научились "вживлять" идеи в сны

    Это интересно
    12:58

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток

    Другие страны
    12:43

    Каллас: Европа готова к диалогу с РФ при определенных гарантиях

    Другие страны
    12:27

    В Баку завтра воздух прогреется до 20 градусов тепла

    Экология
    Лента новостей