В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

Срок приема документов от граждан Азербайджана для совершения хаджа продлен до 7 марта.

Об этом сообщил Report начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, решение принято на основании указаний Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, а также с учетом многочисленных обращений граждан Азербайджана, проживающих за рубежом и в регионах.

"Просим наших граждан не опаздывать, после указанной даты срок больше продлеваться не будет", - добавил В. Джахангири.