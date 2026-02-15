Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террора

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 13:21
    Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террора

    Украине нужна надежная противовоздушная оборона для предотвращения разрушительных ударов ВС РФ.

    Как передает Report, данную мысль выразил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Он рассказал о продолжении массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украине.

    "Только за эту неделю февраля они выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Сегодня под ударом противника были Одесская, Донецкая, Сумская области и Запорожье. Как и раньше, главная цель этих ударов - энергетика. Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть", - отметил Зеленский.

    По его словам, значительную часть ударов удается предотвратить, однако Украина нуждается в бесперебойной защите неба: "В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля. Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора".

    Владимир Зеленский ПВО российско-украинская война удары по энергетической инфраструктуре
