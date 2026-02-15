İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 15 fevral, 2026
    • 13:57
    Zelenski: Rusiyanı terror vasitələrindən məhrum etmək üçün çoxlu HHM-ə ehtiyacımız var

    Ukraynaya Rusiya Silahlı Qüvvələrinin dağıdıcı zərbələrinin qarşısını almaq üçün etibarlı hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemi lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında yazıb.

    O, Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna kütləvi zərbələri davam etdirməsindən danışıb.

    "Təkcə fevralın bu həftəsində onlar Ukraynaya təxminən 1300 hücum dronu, 1200-dən çox idarəolunan aviasiya bombası və 50 raket atıblar, demək olar ki, onların hamısı ballistik raketlərdir. Bu gün düşmən zərbələrinə Odessa, Donetsk, Sumı vilayətləri və Zaporojye məruz qalıb. Əvvəlki kimi, bu zərbələrin əsas hədəfi energetikadır. Ruslar generasiyamızı, yarımstansiyaları, şəbəkəni məhv etmək üçün zərbələri qəsdən kombinə edirlər", - Zelenski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, zərbələrin əhəmiyyətli hissəsinin qarşısını almaq mümkün olur, lakin Ukrayna səmanın fasiləsiz qorunmasına ehtiyac duyur:

    "Münxendə biz 24 fevraldan əvvəl Ukrayna üçün konkret enerji və hərbi yardım paketləri barədə razılığa gəldik. Tərəfdaşlara kömək etməyə hazır olduqlarına görə minnətdaram. Bütün tədarüklərin operativ şəkildə gələcəyinə ümid edirik. Rusiyanı terror vasitələrindən məhrum etmək üçün Ukraynaya hər gün HHM lazımdır".

