Сирийская армия взяла под контроль военную базу США в Эш-Шаддади

Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади в сирийской провинции Хасеке.

Как передает Report, об этом сообщили агентству SANA в Минобороны переходного арабской республики.

Согласно заявлению, операция была проведена "после согласования с американской стороной".

Военная база расположена поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса. В апреле прошлого года США начали постепенный вывод военнослужащих и боевой техники с базы, который находился под контролем группировки "Силы демократической Сирии" (СДС - сирийская ячейка РКК).