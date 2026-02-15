Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сирийская армия взяла под контроль военную базу США в Эш-Шаддади

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 14:09
    Сирийская армия взяла под контроль военную базу США в Эш-Шаддади

    Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади в сирийской провинции Хасеке.

    Как передает Report, об этом сообщили агентству SANA в Минобороны переходного арабской республики.

    Согласно заявлению, операция была проведена "после согласования с американской стороной".

    Военная база расположена поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса. В апреле прошлого года США начали постепенный вывод военнослужащих и боевой техники с базы, который находился под контролем группировки "Силы демократической Сирии" (СДС - сирийская ячейка РКК).

    Сирия вывод войск военная база
    Suriya ordusu ABŞ-nin Əş-Şaddadi hərbi bazasını nəzarətə götürüb
    Syrian army says it took control of Shaddadi base after coordination with US
    Ты - Король

    Последние новости

    14:35

    ГЭЦ провел экзамен по иностранным языкам для соискателей степени доктора философии - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    14:20

    США начали переброску военного снаряжения в Нигерию

    Другие страны
    14:09

    Сирийская армия взяла под контроль военную базу США в Эш-Шаддади

    Другие страны
    13:51

    СМИ: Экс-министр Галущенко задержан при попытке покинуть Украину

    Другие страны
    13:42

    В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

    В регионе
    13:34

    Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"

    Другие страны
    13:21

    Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террора

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

    Религия
    13:05

    Американские ученые научились "вживлять" идеи в сны

    Это интересно
    Лента новостей