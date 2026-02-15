Сирийская армия взяла под контроль военную базу США в Эш-Шаддади
Другие страны
- 15 февраля, 2026
- 14:09
Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади в сирийской провинции Хасеке.
Как передает Report, об этом сообщили агентству SANA в Минобороны переходного арабской республики.
Согласно заявлению, операция была проведена "после согласования с американской стороной".
Военная база расположена поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса. В апреле прошлого года США начали постепенный вывод военнослужащих и боевой техники с базы, который находился под контролем группировки "Силы демократической Сирии" (СДС - сирийская ячейка РКК).
