    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Suriya ordusu ABŞ-nin Əş-Şaddadi hərbi bazasını nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 14:31
    Suriya ordusu Həsəkə vilayətində yerləşən ABŞ-nin Əş-Şaddadi hərbi bazasına nəzarəti ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA-ya ölkənin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Açıqlamaya görə, əməliyyat Amerika tərəfi ilə razılaşdırıldıqdan sonra həyata keçirilib.

    Hərbi baza Əl-Cəbsə neft yatağının yaxınlığında yerləşir. Keçən ilin aprelində ABŞ "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ - PKK-nın Suriya qolu) qruplaşmasının nəzarətində olan bazadan hərbçi və döyüş texnikasının tədricən çıxarılmasına başlayıb.

    Suriya Əş-Şəddadi ABŞ-nin hərbi bazası
    Сирийская армия взяла под контроль военную базу США в Эш-Шаддади
    Syrian army says it took control of Shaddadi base after coordination with US

