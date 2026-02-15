Suriya ordusu ABŞ-nin Əş-Şaddadi hərbi bazasını nəzarətə götürüb
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 14:31
Suriya ordusu Həsəkə vilayətində yerləşən ABŞ-nin Əş-Şaddadi hərbi bazasına nəzarəti ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA-ya ölkənin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Açıqlamaya görə, əməliyyat Amerika tərəfi ilə razılaşdırıldıqdan sonra həyata keçirilib.
Hərbi baza Əl-Cəbsə neft yatağının yaxınlığında yerləşir. Keçən ilin aprelində ABŞ "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ - PKK-nın Suriya qolu) qruplaşmasının nəzarətində olan bazadan hərbçi və döyüş texnikasının tədricən çıxarılmasına başlayıb.
