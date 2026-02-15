Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

    В регионе
    • 15 февраля, 2026
    • 13:42
    В храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Челябинске (РФ) 25-летний местный житель с ножом напал на прихожан, в результате чего пострадали два человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

    Согласно информации, нападавший ранил ножом женщин 74 и 53 лет.

    Позднее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого, это мужчина 2001 года рождения. Мотивы нападения неизвестны. Уточняется, что в храме произошел конфликт между прихожанами.

    Двух пострадавших женщин госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

