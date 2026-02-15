В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие
В регионе
- 15 февраля, 2026
- 13:42
В храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Челябинске (РФ) 25-летний местный житель с ножом напал на прихожан, в результате чего пострадали два человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, нападавший ранил ножом женщин 74 и 53 лет.
Позднее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого, это мужчина 2001 года рождения. Мотивы нападения неизвестны. Уточняется, что в храме произошел конфликт между прихожанами.
Двух пострадавших женщин госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
Последние новости
13:51
СМИ: Экс-министр Галущенко задержан при попытке покинуть УкраинуДругие страны
13:42
В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшиеВ регионе
13:34
Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"Другие страны
13:21
Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террораДругие страны
13:07
В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджаРелигия
13:05
Американские ученые научились "вживлять" идеи в сныЭто интересно
12:58
Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний ВостокДругие страны
12:43
Каллас: Европа готова к диалогу с РФ при определенных гарантияхДругие страны
12:27