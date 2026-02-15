В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

В храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Челябинске (РФ) 25-летний местный житель с ножом напал на прихожан, в результате чего пострадали два человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, нападавший ранил ножом женщин 74 и 53 лет.

Позднее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого, это мужчина 2001 года рождения. Мотивы нападения неизвестны. Уточняется, что в храме произошел конфликт между прихожанами.

Двух пострадавших женщин госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.