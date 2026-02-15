İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rusiyada kilsə ziyarətçilərinə bıçaqla hücum edilib, yaralananlar var

    Region
    • 15 fevral, 2026
    • 14:19
    Rusiyada kilsə ziyarətçilərinə bıçaqla hücum edilib, yaralananlar var

    Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində 25 yaşlı yerli sakin kilsə ziyarətçilərinə bıçaqla hücum edib, nəticədə iki nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.

    Hücum edən şəxs 74 və 53 yaşlı qadınları bıçaqla yaralayıb.

    Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İrina Volk şübhəlinin saxlanıldığını bildirib və əlavə edib ki, hücum edən şəxs 2001-ci il təvəllüdlü kişidir. Hücumun motivləri məlum deyil. Kilsə ziyarətçiləri arasında münaqişənin baş vermə ehtimalları araşdırılır.

    Qadınlar xəstəxanaya yerləşdirilib, onlara tibbi yardım göstərilib.

    Rusiya kilsəyə hücum yaralanan
    В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    14:31

    Suriya ordusu ABŞ-nin Əş-Şaddadi hərbi bazasını nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    14:27

    KİV: Keçmiş nazir Qaluşenko Ukraynadan çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:19

    Rusiyada kilsə ziyarətçilərinə bıçaqla hücum edilib, yaralananlar var

    Region
    14:14

    Xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    14:06

    Finlandiya Prezidenti: ABŞ ilə münasibətlərdə "qırmızı xətt"ə çatılıb

    Digər ölkələr
    13:57

    Zelenski: Rusiyanı terror vasitələrindən məhrum etmək üçün çoxlu HHM-ə ehtiyacımız var

    Digər ölkələr
    13:44

    "Arsenal" və "Mançester Yunayted" braziliyalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    13:35

    Alimlər yuxuların məzmununu idarə etməyin yolunu tapıblar

    Maraqlı
    13:26

    ABŞ-nin "USS Gerald R. Ford" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamət götürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti