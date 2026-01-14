Три страны региона пытаются убедить США не наносить удары по Ирану

Саудовская Аравия, Оман и Катар пытаются повлиять на США в попытке предотвратить удар по Ирану на фоне продолжающихся в стране протестов.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представители стран Персидского залива настаивают, что попытки свергнуть иранское правительство вызовут потрясения на нефтяных рынках, а это навредит американской экономике. В частности, они опасаются, что удары по Ирану могут нарушить движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

По словам источников WSJ из числа саудовских чиновников, Эр-Рияд заверил Тегеран, что не будет вмешиваться в потенциальный конфликт и не позволит Вашингтону использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов. Газета отмечает, что именно Саудовская Аравия особенно чувствительна к "нарастающей нестабильности": власти обратились к местным СМИ с просьбой ограничить освещение протестов, чтобы избежать ответных мер со стороны Ирана.