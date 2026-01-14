Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Три страны региона пытаются убедить США не наносить удары по Ирану

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 00:46
    Три страны региона пытаются убедить США не наносить удары по Ирану

    Саудовская Аравия, Оман и Катар пытаются повлиять на США в попытке предотвратить удар по Ирану на фоне продолжающихся в стране протестов.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Представители стран Персидского залива настаивают, что попытки свергнуть иранское правительство вызовут потрясения на нефтяных рынках, а это навредит американской экономике. В частности, они опасаются, что удары по Ирану могут нарушить движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

    По словам источников WSJ из числа саудовских чиновников, Эр-Рияд заверил Тегеран, что не будет вмешиваться в потенциальный конфликт и не позволит Вашингтону использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов. Газета отмечает, что именно Саудовская Аравия особенно чувствительна к "нарастающей нестабильности": власти обратились к местным СМИ с просьбой ограничить освещение протестов, чтобы избежать ответных мер со стороны Ирана.

    Протесты в Иране Саудовкая Аравия Оман Катар США

    Последние новости

    00:46

    Три страны региона пытаются убедить США не наносить удары по Ирану

    В регионе
    00:21

    Президент США: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков Соединенных Штатов

    Другие страны
    23:51

    Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

    Другие страны
    23:47

    США и Катар открыли отделение по координации противовоздушной и противоракетной обороны

    Другие страны
    23:35

    Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

    Футбол
    23:28

    Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране

    В регионе
    23:25

    HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человек

    В регионе
    23:17

    СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви

    Другие страны
    23:04

    США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    Лента новостей