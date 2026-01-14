İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Üç regional ölkə ABŞ-ı İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışır

    • 14 yanvar, 2026
    • 01:17
    Üç regional ölkə ABŞ-ı İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışır

    Səudiyyə Ərəbistanı, Oman və Qətər, ölkədə davam edən etirazlar fonunda İrana qarşı hücumun qarşısını almaq üçün ABŞ-a təsir göstərməyə çalışırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Körfəz Ərəb dövlətləri İran hökumətini devirmək cəhdlərinin neft bazarlarında qarışıqlığa səbəb olacağını və bunun Amerika iqtisadiyyatına zərər verəcəyini iddia edirlər.

    Xüsusilə, onlar İrana edilən zərbələrin dünya neftinin beşdə birinin keçdiyi Hörmüz boğazından tankerlərin hərəkətini poza biləcəyindən qorxurlar.

    Səudiyyə rəsmiləri arasında "WSJ" mənbələrinin verdiyi məlumata görə, Ər-Riyad Tehrana potensial münaqişəyə müdaxilə etməyəcəyinə və Vaşinqtonun hava məkanından hücumlar üçün istifadə etməsinə icazə verməyəcəyinə zəmanət verib.

    Qəzet qeyd edir ki, Səudiyyə Ərəbistanı artan qeyri-sabitliyə xüsusilə həssasdır. Hətta hakimiyyət orqanları yerli mediadan İranın cavab tədbirlərindən yayınmaq üçün etirazların işıqlandırılmasını məhdudlaşdırmağı xahiş edib.

