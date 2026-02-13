Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Армия
    • 13 февраля, 2026
    • 13:48
    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Министерство обороны и НАТО провели в Баку курс с участием экспертов мобильной учебной группы Объединенного командования сил Альянса, расположенного в Брунссуме.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Отмечается, что в ходе курса на тему "Планирование логистики в НАТО" были организованы теоретические и практические занятия по выполнению задач согласно сценарию "Организация логистики в процессе оперативного планирования".

    Также военнослужащим были представлены различные брифинги по общему ознакомлению с НАТО и вопросам логистики.

    По завершении курса участникам были вручены сертификаты.

