В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО
Армия
- 13 февраля, 2026
- 13:48
Министерство обороны и НАТО провели в Баку курс с участием экспертов мобильной учебной группы Объединенного командования сил Альянса, расположенного в Брунссуме.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что в ходе курса на тему "Планирование логистики в НАТО" были организованы теоретические и практические занятия по выполнению задач согласно сценарию "Организация логистики в процессе оперативного планирования".
Также военнослужащим были представлены различные брифинги по общему ознакомлению с НАТО и вопросам логистики.
По завершении курса участникам были вручены сертификаты.
Последние новости
14:42
В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в СирииПроисшествия
14:30
В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВЗдоровье
14:26
NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраляЭнергетика
14:24
В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с ИндонезиейВнешняя политика
14:16
В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президентаВ регионе
14:15
В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважиныВ регионе
14:14
Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в МюнхенеДругие страны
14:11
Фото
Видео
В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"Внешняя политика
14:10