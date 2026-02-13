В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

Министерство обороны и НАТО провели в Баку курс с участием экспертов мобильной учебной группы Объединенного командования сил Альянса, расположенного в Брунссуме.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе курса на тему "Планирование логистики в НАТО" были организованы теоретические и практические занятия по выполнению задач согласно сценарию "Организация логистики в процессе оперативного планирования".

Также военнослужащим были представлены различные брифинги по общему ознакомлению с НАТО и вопросам логистики.

По завершении курса участникам были вручены сертификаты.