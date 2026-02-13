İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hərbi
    • 13 fevral, 2026
    • 13:35
    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Müdafiə Nazirliyi və NATO arasında Bakıda Alyans-ın Brunssumda yerləşən Müştərək Qüvvələr Komandanlığının mobil təlim qrupunun ekspertləri kurs keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yaybı.

    Qeyd edilib ki, "NATO-da logistikanın planlaşdırılması" mövzusunda keçirilən kurs ərzində "Əməliyyat planlama prosesində logistikanın təşkili" ssenarisi üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı nəzəri və praktiki məşğələlər təşkil olunub.

    Həmçinin hərbi qulluqçulara NATO ilə ümumi tanışlıq və logistika ilə əlaqədar müxtəlif brifinqlər təqdim edilib.

    Kursun sonunda iştirakçılara sertifikatlar verilib.

    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

