Трамп: США намерены вести с переговоры с Ираном
В регионе
- 22 января, 2026
- 14:28
Иран хочет вести переговоры и США намерены вести с ним переговоры.
Как передает Report из Давоса, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира.
