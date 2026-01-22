ABŞ Prezidenti: İranla danışıqlar aparmaq niyyətindəyik
Region
- 22 yanvar, 2026
- 14:33
İran danışıqlar aparmaq istəyir və ABŞ da bu ölkə ilə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanma mərasimində çıxışı zamanı bildirib.
