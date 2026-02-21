İranda etirazlar zamanı həlak olanların tam siyahısı ictimaiyyətlə paylaşılıb
Region
- 21 fevral, 2026
- 07:43
İranda etirazlar zamanı həlak olan şəxslərin tam siyahısı dərc olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
Əraqçi bildirib ki, hökumət "tam şəffaflıq vədinə sadiq qalaraq" etirazlar zamanı həlak olmuş 3 117 nəfərin, o cümlədən 200 zabitin tam siyahısını dərc edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl iğtişaşlar zamanı həlak olmuş 2 986 nəfərin siyahısı dərc olunmuşdu.
İranda inflyasiya və milli valyutanın dollara nisbətdə rekord həddə kəskin ucuzlaşması nəticəsində son üç ildə ən böyük etiraz aksiyaları keçirilmişdi.
Son xəbərlər
07:43
İranda etirazlar zamanı həlak olanların tam siyahısı ictimaiyyətlə paylaşılıbRegion
07:27
Britaniya Kralı qardaşının varislikdən çıxarılması barədə qərarı dəstəkləyəcəkDigər ölkələr
06:58
ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endiribDigər ölkələr
06:20
Rusiyanın Amur vilayətində qəzaya uğramış helikopter və həlak olan üç şəxsin meyiti tapılıbRegion
05:52
Alimlər fiziki məşqlərin beyni altshaymerdən necə qoruduğunu kəşf ediblərSağlamlıq
05:23
İllinoys qubernatoru rüsum qərarından sonra ABŞ-dən 8,7 milyard dollar tələb edibDigər ölkələr
04:34
Serbiya XİN vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
04:20
Tramp bütün ölkələrdən idxala 10 % rüsum tətbiq olunması barədə fərman imzalayıbDigər ölkələr
03:51