İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    İranda etirazlar zamanı həlak olanların tam siyahısı ictimaiyyətlə paylaşılıb

    Region
    • 21 fevral, 2026
    • 07:43
    İranda etirazlar zamanı həlak olanların tam siyahısı ictimaiyyətlə paylaşılıb

    İranda etirazlar zamanı həlak olan şəxslərin tam siyahısı dərc olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    Əraqçi bildirib ki, hökumət "tam şəffaflıq vədinə sadiq qalaraq" etirazlar zamanı həlak olmuş 3 117 nəfərin, o cümlədən 200 zabitin tam siyahısını dərc edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl iğtişaşlar zamanı həlak olmuş 2 986 nəfərin siyahısı dərc olunmuşdu.

    İranda inflyasiya və milli valyutanın dollara nisbətdə rekord həddə kəskin ucuzlaşması nəticəsində son üç ildə ən böyük etiraz aksiyaları keçirilmişdi.

    İran etiraz Həlak olanlar siyahı

    Son xəbərlər

    07:43

    İranda etirazlar zamanı həlak olanların tam siyahısı ictimaiyyətlə paylaşılıb

    Region
    07:27

    Britaniya Kralı qardaşının varislikdən çıxarılması barədə qərarı dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    06:58

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    06:20

    Rusiyanın Amur vilayətində qəzaya uğramış helikopter və həlak olan üç şəxsin meyiti tapılıb

    Region
    05:52

    Alimlər fiziki məşqlərin beyni altshaymerdən necə qoruduğunu kəşf ediblər

    Sağlamlıq
    05:23

    İllinoys qubernatoru rüsum qərarından sonra ABŞ-dən 8,7 milyard dollar tələb edib

    Digər ölkələr
    04:34

    Serbiya XİN vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    04:20

    Tramp bütün ölkələrdən idxala 10 % rüsum tətbiq olunması barədə fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Axios": Pentaqon kütləvi istehsal üçün kamikadze dronlarının sınaqlarına başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti