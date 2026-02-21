Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Иране опубликовали полный список погибших во время январских протестов

    В регионе
    • 21 февраля, 2026
    • 08:25
    В Иране опубликовали полный список погибших во время январских протестов

    В Иране опубликовали полный список погибших во время протестов, которые вспыхнули в стране в конце прошлого года и продолжались до середины января этого года.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    По его словам, правительство, "оставаясь верным обещанию полной прозрачности", опубликовало полный список 3 117 человек, погибших во время протестов, включая 200 офицеров.

    Ранее иранские власти опубликовали список 2 986 человек, погибших во время демонстраций.

    Отметим, что протесты были вызваны углубляющимся экономическим кризисом в стране, включая падение курса национальной валюты.

