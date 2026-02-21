В Иране опубликовали полный список погибших во время январских протестов

В Иране опубликовали полный список погибших во время протестов, которые вспыхнули в стране в конце прошлого года и продолжались до середины января этого года.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, правительство, "оставаясь верным обещанию полной прозрачности", опубликовало полный список 3 117 человек, погибших во время протестов, включая 200 офицеров.

Ранее иранские власти опубликовали список 2 986 человек, погибших во время демонстраций.

Отметим, что протесты были вызваны углубляющимся экономическим кризисом в стране, включая падение курса национальной валюты.