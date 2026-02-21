В Иране опубликовали полный список погибших во время январских протестов
В регионе
- 21 февраля, 2026
- 08:25
В Иране опубликовали полный список погибших во время протестов, которые вспыхнули в стране в конце прошлого года и продолжались до середины января этого года.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
По его словам, правительство, "оставаясь верным обещанию полной прозрачности", опубликовало полный список 3 117 человек, погибших во время протестов, включая 200 офицеров.
Ранее иранские власти опубликовали список 2 986 человек, погибших во время демонстраций.
Отметим, что протесты были вызваны углубляющимся экономическим кризисом в стране, включая падение курса национальной валюты.
Последние новости
09:12
В России одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотниковДругие страны
08:53
В Японии забьют 560 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппаДругие страны
08:38
Белый дом: США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВСДругие страны
08:25
В Иране опубликовали полный список погибших во время январских протестовВ регионе
08:09
В турецкой Малатье произошло землетрясениеВ регионе
07:42
Axios: США изучают возможность устранения верховного лидера Ирана и его сынаДругие страны
07:23
Карл III поддержит решение об исключении брата из престолонаследияДругие страны
06:56
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
06:17