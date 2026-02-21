Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Region
- 21 fevral, 2026
- 08:04
Türkiyənin Malatya vilayətində 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı vaxtı ilə saat 07:43-də baş verən zəlzələnin dərinliyi 9,39 km olub.
Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
