Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    • 21 fevral, 2026
    • 08:04
    Türkiyənin Malatya vilayətində 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Bakı vaxtı ilə saat 07:43-də baş verən zəlzələnin dərinliyi 9,39 km olub.

