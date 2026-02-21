В турецкой Малатье произошло землетрясение

В провинции Малатья на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:43 по бакинскому времени, очаг залегал на глубине 9,39 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.