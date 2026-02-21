В турецкой Малатье произошло землетрясение
В регионе
- 21 февраля, 2026
- 08:09
В провинции Малатья на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:43 по бакинскому времени, очаг залегал на глубине 9,39 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Последние новости
08:09
В турецкой Малатье произошло землетрясениеВ регионе
07:42
Axios: США изучают возможность устранения верховного лидера Ирана и его сынаДругие страны
07:23
Карл III поддержит решение об исключении брата из престолонаследияДругие страны
06:56
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
06:17
В Амурской области РФ нашли пропавший вертолет и троих погибшихВ регионе
05:48
Ученые выяснили, как физические упражнения защищают мозг от болезни АльцгеймераЗдоровье
05:20
Губернатор Иллинойса потребовал у США $8,7 млрд после решения о пошлинахДругие страны
04:39
МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасностиДругие страны
04:13