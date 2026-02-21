Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В турецкой Малатье произошло землетрясение

    В регионе
    • 21 февраля, 2026
    • 08:09
    В турецкой Малатье произошло землетрясение

    В провинции Малатья на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:43 по бакинскому времени, очаг залегал на глубине 9,39 км.

    Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
