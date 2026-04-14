Гросси: Отключение на Запорожской АЭС усиливает риски ядерной безопасности

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности на фоне российско-украинского конфликта.

"Отключение внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Согласно информации, сегодня утром на ЗАЭС вновь произошло полное отключение внешнего электроснабжения - уже в 13-й раз с начала военного конфликта. Причиной стал обрыв последней действующей линии электропередачи.

"Аварийные дизель-генераторы станции немедленно заработали, обеспечив электропитание, необходимое для функционирования основных систем безопасности..",- говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ситуацию на месте контролирует миссия МАГАТЭ, специалисты которой продолжают мониторинг состояния объекта.