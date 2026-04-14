Гросси: Отключение на Запорожской АЭС усиливает риски ядерной безопасности
- 14 апреля, 2026
- 11:11
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности на фоне российско-украинского конфликта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МАГАТЭ в X.
"Отключение внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.
Согласно информации, сегодня утром на ЗАЭС вновь произошло полное отключение внешнего электроснабжения - уже в 13-й раз с начала военного конфликта. Причиной стал обрыв последней действующей линии электропередачи.
"Аварийные дизель-генераторы станции немедленно заработали, обеспечив электропитание, необходимое для функционирования основных систем безопасности..",- говорится в заявлении МАГАТЭ.
Ситуацию на месте контролирует миссия МАГАТЭ, специалисты которой продолжают мониторинг состояния объекта.