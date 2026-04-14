Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    Гросси: Отключение на Запорожской АЭС усиливает риски ядерной безопасности

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отключение внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности на фоне российско-украинского конфликта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МАГАТЭ в X.

    "Отключение внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

    Согласно информации, сегодня утром на ЗАЭС вновь произошло полное отключение внешнего электроснабжения - уже в 13-й раз с начала военного конфликта. Причиной стал обрыв последней действующей линии электропередачи.

    "Аварийные дизель-генераторы станции немедленно заработали, обеспечив электропитание, необходимое для функционирования основных систем безопасности..",- говорится в заявлении МАГАТЭ.

    Ситуацию на месте контролирует миссия МАГАТЭ, специалисты которой продолжают мониторинг состояния объекта.

    Российско-украинский конфликт Запорожская АЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
    Qrossi: "Zaporojye" AES-də elektrik enerjisinin kəsilməsi nüvə təhlükəsizliyi risklərini artırır
    Grossi: Zaporizhzhia plant outage raises nuclear safety risks

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    Лента новостей