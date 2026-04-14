Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане проведено 73 трансплантации от посмертных доноров

    Здоровье
    • 14 апреля, 2026
    • 11:26
    В Азербайджане с момента внедрения системы донорства органов от умерших доноров проведено 73 трансплантации.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава Координационного центра по донорству и трансплантации органов, врач-реаниматолог Егяна Аббасова в эфире "Sağlam radio".

    По ее словам, операции были выполнены за счет органов, полученных от 13 доноров с подтвержденной смертью мозга. Всего проведены 23 операции по трансплантации почки, 13 – печени, 2 – сердца и 30 – роговицы.

    Аббасова отметила, что всего за этот период диагноз "смерть мозга" был установлен у 72 человек. В 27 случаях органы оказались непригодными для трансплантации, в 18 случаях родственники отказались от донорства, а 14 пациентов скончались до повторного подтверждения диагноза.

    Напомним, первая трансплантация органов от посмертного донора в Азербайджане была проведена 24 февраля 2025 года. Позднее, 31 октября того же года, в стране впервые в Кавказском регионе была выполнена пересадка сердца от умершего донора.

    посмертное донорство Трансплантация органов Координационный центр донорства и трансплантации органов Егяна Аббасова
    Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş 13 meyit donordan 73 orqan və toxuma transplantasiya edilib

