    14 апреля, 2026
    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан сократился на 4%

    Азербайджан в январе–феврале 2026 года посетили 36 470 туристов из стран Ближнего Востока, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как передает Report, за отчетный период наибольшее число туристов среди ближневосточных стран прибыло из Саудовской Аравии - 10 959 человек, что на 13,3% больше в годовом выражении.

    Кроме того, число туристов из Израиля составило 8 683 (+ 2,1 раза), Кувейта - 4 732 (-20,3%), ОАЭ - 4 705 (-51,7%), Омана - 2 409 (-34,8%), Египта - 1 399 (+6,4%), Иордании - 819 (-0,6%), Бахрейна - 806 (+4,1%), Ирака - 779 (+86,4%), Йемена - 421 (-22,5%), Катара - 400 (-6,5%), Ливана - 144 (-33,6%), Палестины - 131 (-13,8%) и Сирии - 83 (-5,7%).

    За отчетный период Азербайджан посетили 337,3 тыс. иностранных граждан из 163 стран, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ближний Восток Турпоток в Азербайджан Саудовская Аравия Израиль Катар ОАЭ Кувейт
    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 4 % azalıb
    Tourist arrivals from Middle East to Azerbaijan down 4%

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей