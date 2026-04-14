Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан сократился на 4%

Азербайджан в январе–феврале 2026 года посетили 36 470 туристов из стран Ближнего Востока, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, за отчетный период наибольшее число туристов среди ближневосточных стран прибыло из Саудовской Аравии - 10 959 человек, что на 13,3% больше в годовом выражении.

Кроме того, число туристов из Израиля составило 8 683 (+ 2,1 раза), Кувейта - 4 732 (-20,3%), ОАЭ - 4 705 (-51,7%), Омана - 2 409 (-34,8%), Египта - 1 399 (+6,4%), Иордании - 819 (-0,6%), Бахрейна - 806 (+4,1%), Ирака - 779 (+86,4%), Йемена - 421 (-22,5%), Катара - 400 (-6,5%), Ливана - 144 (-33,6%), Палестины - 131 (-13,8%) и Сирии - 83 (-5,7%).

За отчетный период Азербайджан посетили 337,3 тыс. иностранных граждан из 163 стран, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.