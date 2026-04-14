    Си Цзиньпин предложил четырехпунктовый план урегулирования на Ближнем Востоке

    Си Цзиньпин предложил четырехпунктовый план урегулирования на Ближнем Востоке

    Председатель КНР Си Цзиньпин предложил свой вариант урегулирования ближневосточного кризиса, состоящий из четырех пунктов.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный представитель МИД КНР Мао Нин на своей странице в соцсети "Х".

    Согласно предложению, страны Ближнего Востока, включая государства Персидского залива, должны сформировать общую, комплексную и устойчивую систему безопасности в регионе.

    Вторым и третьим пунктом лидер Китая отметил приверженность принципу суверенитета государств, а также верховенство международного права. По его мнению, суверенитет является ключевой основой существования и развития всех стран, особенно многочисленных развивающихся государств, а международное право не должно допускать избирательного применения общего закона, чтобы не возвращать мир к "закону джунглей".

    "Необходимо серьезно уважать суверенитет стран Ближнего Востока, включая государства Персидского залива, <...> а также предпринимать конкретные шаги для защиты граждан, объектов и институтов всего государств. <...> Следует последовательно поддерживать международную систему, в центре которой находится ООН, а также мировой порядок, основанный на международном праве и базовых принципах международных отношений, закрепленных в Уставе ООН", - цитирует Мао Нин лидера КНР.

    Последним пунктом глава Китая назвал "сочетание развития и безопасности", и заявил о готовности Пекина оказывать содействие для применения передовых технологий.

    "Сторонам следует создавать благоприятную среду и придавать позитивный импульс развитию стран Ближнего Востока. Китайская сторона готова делиться возможностями своей модели модернизации с государствами региона и способствовать укреплению основы для развития безопасности", - заключил он.

    Si Cinpin Yaxın Şərqdə nizamlanma üçün dörd bəndlik plan təklif edib
    Xi puts forward four-point proposal on promoting Middle East peace, stability

