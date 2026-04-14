Мохсен Пакнежад: Иран направит доходы от нефти на восстановление промышленности

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил о росте доходов страны от экспорта нефти и планах направить часть средств на восстановление промышленности, пострадавшей в результате военных действий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, в последние недели продажи иранской нефти держались на "благоприятном" уровне.

Он также отметил, что во время конфликта Ирана с США и Израилем работники нефтяной отрасли обеспечивали бесперебойную работу всех объектов, не допустив остановки экспорта нефти, в том числе через ключевой узел - остров Харк.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения. Отмечается, что новый раунд переговоров может состояться 16 апреля.