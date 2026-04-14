    Мохсен Пакнежад: Иран направит доходы от нефти на восстановление промышленности

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил о росте доходов страны от экспорта нефти и планах направить часть средств на восстановление промышленности, пострадавшей в результате военных действий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По его словам, в последние недели продажи иранской нефти держались на "благоприятном" уровне.

    Он также отметил, что во время конфликта Ирана с США и Израилем работники нефтяной отрасли обеспечивали бесперебойную работу всех объектов, не допустив остановки экспорта нефти, в том числе через ключевой узел - остров Харк.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения. Отмечается, что новый раунд переговоров может состояться 16 апреля.

    Mohsen Paknejad: İran neft gəlirlərini sənayenin bərpasına yönəldəcək
    Iran to allocate part of oil revenues for reconstruction after attacks, minister says

    Последние новости

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей