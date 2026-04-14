Mohsen Paknejad: İran neft gəlirlərini sənayenin bərpasına yönəldəcək
- 14 aprel, 2026
- 11:06
İranın neft ixracından daxil olan gəlirləri artıb və vəsaitin bir hissəsinin hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş sənayenin bərpasına yönəldilməsi planlaşdırılır.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın neft naziri Mohsen Paknejad deyib.
Onun sözlərinə görə, son həftələrdə İran neftinin satışı əlverişli səviyyədə qalıb.
Paknejad qeyd edib ki, münaqişə zamanı neft sənayesi işçiləri bütün obyektlərin fasiləsiz fəaliyyətini təmin edərək, neft ixracının dayanmasına imkan verməyiblər.
Agentlik qeyd edir ki, ötən ay nazir İran neftinin satış qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını bəyan etmişdi.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən müzakirələr razılaşma əldə olunmadan başa çatıb.