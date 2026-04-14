    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Антониу Кошта прибыл в ОАЭ в рамках двухнедельного турне по Персидскому заливу

    • 14 апреля, 2026
    • 11:07
    Антониу Кошта прибыл в ОАЭ в рамках двухнедельного турне по Персидскому заливу

    Председатель Евросовета Антониу Кошта прибыл в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках двухнедельного турне по странам Персидского залива.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Я приезжаю с тремя посланиями для наших партнеров в странах Персидского залива: Выражаем полную солидарность перед лицом безразличных, необоснованных и незаконных атак Ирана; Являемся надежным партнером для стран Персидского залива и готовы внести свой вклад; Работая вместе, можем поддержать всеобъемлющую стратегию для прочного мира на Ближнем Востоке через переговоры и дипломатию", - написал он.

    Koşta: Fars körfəzi ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşıq və sülhə töhfə verməyə hazırıq
    António Costa arrives in UAE as part of two-week Gulf tour

