Антониу Кошта прибыл в ОАЭ в рамках двухнедельного турне по Персидскому заливу
- 14 апреля, 2026
- 11:07
Председатель Евросовета Антониу Кошта прибыл в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках двухнедельного турне по странам Персидского залива.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".
"Я приезжаю с тремя посланиями для наших партнеров в странах Персидского залива: Выражаем полную солидарность перед лицом безразличных, необоснованных и незаконных атак Ирана; Являемся надежным партнером для стран Персидского залива и готовы внести свой вклад; Работая вместе, можем поддержать всеобъемлющую стратегию для прочного мира на Ближнем Востоке через переговоры и дипломатию", - написал он.
I am in Abu Dhabi ahead of a two-day tour of the UAE, KSA, and Qatar, today and tomorrow.— António Costa (@eucopresident) April 14, 2026
