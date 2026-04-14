    Koşta: Fars körfəzi ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşıq və sülhə töhfə verməyə hazırıq

    • 14 aprel, 2026
    • 11:21
    Koşta: Fars körfəzi ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşıq və sülhə töhfə verməyə hazırıq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta Fars körfəzi ölkələrinə iki həftəlik turnesi çərçivəsində Əbu-Dabiyə (BƏƏ) gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.

    "Fars körfəzi ölkələrindəki tərəfdaşlarımız üçün üç mesajla gəlirəm: İranın əsassız və qanunsuz hücumları qarşısında tam həmrəyik; Fars körfəzi ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşıq və öz töhfəmizi verməyə hazırıq; Birgə səylərlə danışıqlar və diplomatiya yolu ilə Yaxın Şərqdə davamlı sülh üçün hərtərəfli strategiyanı dəstəkləyə bilərik", - o yazıb.

    Антониу Кошта прибыл в ОАЭ в рамках двухнедельного турне по Персидскому заливу
    António Costa arrives in UAE as part of two-week Gulf tour

    Son xəbərlər

    17:17

    200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    17:15
    Foto

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:14

    Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti