Koşta: Fars körfəzi ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşıq və sülhə töhfə verməyə hazırıq
- 14 aprel, 2026
- 11:21
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta Fars körfəzi ölkələrinə iki həftəlik turnesi çərçivəsində Əbu-Dabiyə (BƏƏ) gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.
"Fars körfəzi ölkələrindəki tərəfdaşlarımız üçün üç mesajla gəlirəm: İranın əsassız və qanunsuz hücumları qarşısında tam həmrəyik; Fars körfəzi ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşıq və öz töhfəmizi verməyə hazırıq; Birgə səylərlə danışıqlar və diplomatiya yolu ilə Yaxın Şərqdə davamlı sülh üçün hərtərəfli strategiyanı dəstəkləyə bilərik", - o yazıb.
I am in Abu Dhabi ahead of a two-day tour of the UAE, KSA, and Qatar, today and tomorrow.— António Costa (@eucopresident) April 14, 2026
