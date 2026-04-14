Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    АВВ завершил I квартал с чистой прибылью в 110,5 млн манатов

    Финансы
    АВВ завершил I квартал с чистой прибылью в 110,5 млн манатов

    ОАО "Международный банк Азербайджана" (АВВ) завершило I квартал 2026 года с чистой прибылью в размере 110,57 млн ​​манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 68,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Доходы АВВ в январе-марте текущего года составили 430,131 млн манатов (на 28,4% больше, чем годом ранее), расходы – 265,883 млн манатов (+24,4%), отчисления в специальные резервы – 31,362 млн манатов (-22,7%), а выплаты по налогу на прибыль – 22,315 млн манатов (+47,4%).

    На 1 апреля текущего года активы банка составили 14 млрд 310,692 млн манатов (-0,1%). Из них 6 млрд 552,972 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 10%.

    За отчетный период обязательства АВВ снизились на 1,5%, до 12 млрд 20,34 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 11%, до 9 млрд 9,721 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,9%, до 2 млрд 290,352 млн манатов.

    АВВ создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 281,271 млн манатов.

    Международный банк Азербайджана (ABB) Чистая прибыль
    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    International Bank of Azerbaijan sees 68% profit growth in 1Q2026

    Последние новости

    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    Лента новостей