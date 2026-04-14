АВВ завершил I квартал с чистой прибылью в 110,5 млн манатов

ОАО "Международный банк Азербайджана" (АВВ) завершило I квартал 2026 года с чистой прибылью в размере 110,57 млн ​​манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 68,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы АВВ в январе-марте текущего года составили 430,131 млн манатов (на 28,4% больше, чем годом ранее), расходы – 265,883 млн манатов (+24,4%), отчисления в специальные резервы – 31,362 млн манатов (-22,7%), а выплаты по налогу на прибыль – 22,315 млн манатов (+47,4%).

На 1 апреля текущего года активы банка составили 14 млрд 310,692 млн манатов (-0,1%). Из них 6 млрд 552,972 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 10%.

За отчетный период обязательства АВВ снизились на 1,5%, до 12 млрд 20,34 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 11%, до 9 млрд 9,721 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,9%, до 2 млрд 290,352 млн манатов.

АВВ создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 281,271 млн манатов.