Бектенов: Необходимо расширять производство для сдерживания роста инфляции

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил не допускать необоснованного роста цен на продукты питания, отметив важность снижения инфляционного давления.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом премьер заявил на сегодняшнем заседании правительства.

"В марте инфляция снизилась до 11%. Надо держать на контроле качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции и реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения. Но главное, необходимо наращивать локализацию и расширение действующих производств по наиболее важным позициям, в том числе по продуктам питания", – отметил он.

Премьер поручил Министерству сельского хозяйства принять дополнительные меры по повышению продуктивности животноводства, расширению тепличного хозяйства, овощеводства и молочного производства, а также по углублению переработки сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь, Министерству торговли поручено активизировать работу по развитию оптово-распределительной инфраструктуры, а также созданию современных мощностей для хранения и логистики.