    Ипотечный портфель банков Азербайджана превысил 4,6 млрд манатов

    Ипотечный портфель банков Азербайджана превысил 4,6 млрд манатов

    Объем ипотечного кредитного портфеля банков Азербайджана на конец 2025 года составил 4,6 млрд манатов, увеличившись на 8,4% по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О финансовой стабильности" Центральный банк Азербайджана за 2025 год.

    Согласно документу, общий прирост портфеля составил 356 млн манатов, из которых 251 млн манатов пришелся на государственную ипотечную программу, а 105 млн манатов - на ипотечные кредиты, выданные за счет собственных средств банков.

    По состоянию на конец года доля государственных ипотечных кредитов в структуре портфеля составила 55,9% (2,57 млрд манатов), тогда как кредиты, профинансированные за счет ресурсов банков, занимают 44,1% (2,03 млрд манатов).

