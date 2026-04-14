Ипотечный портфель банков Азербайджана превысил 4,6 млрд манатов

Объем ипотечного кредитного портфеля банков Азербайджана на конец 2025 года составил 4,6 млрд манатов, увеличившись на 8,4% по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О финансовой стабильности" Центральный банк Азербайджана за 2025 год.

Согласно документу, общий прирост портфеля составил 356 млн манатов, из которых 251 млн манатов пришелся на государственную ипотечную программу, а 105 млн манатов - на ипотечные кредиты, выданные за счет собственных средств банков.

По состоянию на конец года доля государственных ипотечных кредитов в структуре портфеля составила 55,9% (2,57 млрд манатов), тогда как кредиты, профинансированные за счет ресурсов банков, занимают 44,1% (2,03 млрд манатов).