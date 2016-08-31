Томас де Ваал: Россия и Турция имеют веские причины для сближения

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Россия и Турция имеют веские причины для сближения после шести месяцев ледяных отношений".

Как сообщает Report, об этом пишет в своей статье в издании "Carnegie Europe" эксперт по региону Южного Кавказа Томас де Ваал.

По его мнению, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таййип Эрдоган, пытаясь наладить отношения, тем самым хотят выразить свое недовольство Западом.

По его словам, много игроков, в том числе Азербайджан и тюркские государства Центральной Азии, не стремились принимать ничью сторону в споре после сбитого Турцией российского самолета Су-24. Аналитик считает, что похолодание отношений между Москвой и Анкарой сильно ударило по турецкой экономике из-за запрета поставок турецких товаров в Россию и падением количества российских туристов в Турции, с другой стороны ударило по намерению России снизить зависимость от поставок газа через Украину в рамках реализации проекта "Турецкий поток" по дну Черного моря.

По мнению эксперта, русские и турки склонны думать, что Европа несправедлива в отношении к этих двум большим странам на своих флангах, которые, как им видится, блокирует остальную часть континента от множества неприятностей с Востока и Юга.

Говоря о координации действий в сирийском вопросе, Томас де Ваал указал, что обе страны совершили тактическую сделку для кооперирования против "Исламского государства" на севере страны, но однако стороны все еще поддерживают противоборствующие стороны в бою за Алеппо.

"Поэтому примирение Эрдогана и Путина больше похоже на бизнес-сделку с ограниченными целями и экономическим обоснованием, нежели на стратегический альянс", - говорится в статье.

По мнению эксперта, лидеры обеих стран видят мир, в которых такие альянсы как НАТО и транснациональные организации как ЕС слабеют и значат меньше. "Оба лидера чувствуют себя более комфортно в мире, где подобные альянсы временны и транзакционны", - указывается в статье.