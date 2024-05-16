Токаев: VI встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане в августе

VI консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане 9 августа.

VI консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане 9 августа.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии.

По его словам, первая встреча секретарей совбезов должна стать эффективной площадкой для совместных усилий по предотвращению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также разработать необходимые меры противодействия им.

"Взаимное торгово-экономическое сотрудничество между странами региона активно расширяется. За последние пять лет показатель внутрирегиональной торговли увеличился более чем на 80% и превысил 10 млрд долларов. Одновременно решаются проблемы планового увеличения экспортно-импортных операций между странами, увеличения номенклатуры товаров", - отметил он.