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Токаев: VI встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане в августе

Токаев: VI встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане в августе VI консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане 9 августа.
В регионе
16 мая 2024 г. 10:30
Токаев: VI встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане в августе

VI консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане 9 августа.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии.

По его словам, первая встреча секретарей совбезов должна стать эффективной площадкой для совместных усилий по предотвращению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также разработать необходимые меры противодействия им.

"Взаимное торгово-экономическое сотрудничество между странами региона активно расширяется. За последние пять лет показатель внутрирегиональной торговли увеличился более чем на 80% и превысил 10 млрд долларов. Одновременно решаются проблемы планового увеличения экспортно-импортных операций между странами, увеличения номенклатуры товаров", - отметил он.

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Версия на английском языке Tokayev: Astana to host 6th meeting of heads of state of Central Asia

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