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Токаев поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим из-за пожаров

Токаев поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим из-за пожаров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области.
В регионе
5 сентября 2022 г. 12:53
Токаев поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим из-за пожаров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

После облета пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе Токаев заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Он отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

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