На севере Казахстана эвакуируют жителей сел близ лесных пожаров

Более тысячи жителей сел близ лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана эвакуированы. Пожар может перекинуться на нефтебазу в регионе.

Более тысячи жителей сел близ лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана эвакуированы. Пожар может перекинуться на нефтебазу в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Температура воздуха в регионе в регионе возросла до 38 градусов. Из-за сильных ветров пожар начал быстро распространяться.

В настоящее время сгорело до 3 000 гектаров лесных массивов, более тысячи жителей эвакуировано.

Глава МЧС Юрий Ильин предупредил об опасности распространения пожара на нефтебазу в районе поселка Аманкарагай.

Между тем, в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров