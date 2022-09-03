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На севере Казахстана эвакуируют жителей сел близ лесных пожаров

На севере Казахстана эвакуируют жителей сел близ лесных пожаров Более тысячи жителей сел близ лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана эвакуированы. Пожар может перекинуться на нефтебазу в регионе.
В регионе
3 сентября 2022 г. 21:37
На севере Казахстана эвакуируют жителей сел близ лесных пожаров

Более тысячи жителей сел близ лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана эвакуированы. Пожар может перекинуться на нефтебазу в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Температура воздуха в регионе в регионе возросла до 38 градусов. Из-за сильных ветров пожар начал быстро распространяться.

В настоящее время сгорело до 3 000 гектаров лесных массивов, более тысячи жителей эвакуировано.

Глава МЧС Юрий Ильин предупредил об опасности распространения пожара на нефтебазу в районе поселка Аманкарагай.

Между тем, в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров

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