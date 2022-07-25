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The Jerusalem Post: Ряд еврейских организаций в РФ могут признать иноагентами

The Jerusalem Post: Ряд еврейских организаций в РФ могут признать иноагентами Еврейским организациям, действующим в России и получающим финансовую поддержку из США и Израиля, Минюст РФ направил предупреждение о том, что они могут быть объявлены "иноагентами".
В регионе
25 июля 2022 г. 16:30
The Jerusalem Post: Ряд еврейских организаций в РФ могут признать иноагентами

Еврейским организациям, действующим в России и получающим финансовую поддержку из США и Израиля, Минюст РФ направил предупреждение о том, что они могут быть объявлены "иноагентами".

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники. Ранее Минюст заявлял о ликвидации еврейского агентства "Сохнут".

Газета пишет, что в письме Минюста также говорится о возможной принудительной ликвидации еврейских агентств. При этом, организациям, финансируемым "без иностранного влияния", письма не были отправлены.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Israel Hayom, премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить "ряд политических мер в отношении России", которые могут быть приняты в случае ликвидации в РФ Еврейского агентства для Израиля "Сохнут".

По сведениям источников издания, 23 июля в Иерусалиме состоялось совещание с участием нескольких политиков, на котором высказывались мнения в пользу ужесточения позиции Израиля по России и Украине. Как отмечает газета, Лапид, по совместительству возглавляющий внешнеполитическое ведомство еврейского государства, в ближайшие дни должен оценить, какие конкретные шаги может предпринять Израиль в отношении РФ, и принять окончательное решение по этому вопросу.

Israel Hayom утверждает, что израильская правительственная делегация, которая должна была отправиться в минувшие выходные в Москву, чтобы попытаться урегулировать ситуацию с деятельностью агентства "Сохнут" в РФ, до сих пор находится в Израиле, поскольку российская сторона якобы "пока не подтвердила визы".

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Версия на английском языке Jerusalem Post: Jewish organizations in Russia may be recognized as foreign agents

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