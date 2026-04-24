Переговоры между США и Ираном
    Tasnim: Иран не обращался к США с запросом провести переговоры

    В регионе
    • 24 апреля, 2026
    • 23:56
    Иран не обращался к США с запросом о проведении переговоров.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источник сообщило иранское агентство Tasnim.

    Собеседник издания указал, что заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что иранские официальные лица вышли на контакт с США и запросили проведение прямых переговоров в Пакистане, являются ложью.

    "Эти заявления Ливитт являются откровенной ложью. Иран не обращался к американцам с просьбой о переговорах и, напротив, до сих пор полностью отвергал требования американцев о проведении переговоров из-за их чрезмерной требовательности", - отметил источник.

    Ранее американский портал Axios распространил информацию, что 27 апреля в Исламабаде состоится очередной раунд переговоров между Ираном и США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в субботу вылетят в Исламабад для проведения переговоров с иранской стороной.

    В программе, обнародованной Министерством иностранных дел (МИД) Пакистана относительно визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в эту страну, пункта о переговорах с американской стороной нет.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Израиль Пакистан Стив Уиткофф Аббас Арагчи Соединенные Штаты Америки (США)
    "Tasnim": İran danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə müraciət etməyib

    Последние новости

    07:25

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Другие страны
    06:48

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    В регионе
    06:09

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Другие страны
    05:37
    Видео

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:21

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    Другие страны
    04:56

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    Другие страны
    04:18

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    В регионе
    03:44

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    03:05

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Другие страны
    Лента новостей