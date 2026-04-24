"Tasnim": İran danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə müraciət etməyib
- 24 aprel, 2026
- 23:39
İran danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə müraciət etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ağ Ev sözçüsü Karolayn Levittin İran rəsmilərinin ABŞ ilə təmasa keçərək Pakistanda birbaşa danışıqlar tələbi irəli sürməsi iddiaları yalandır.
"Levittin bu bəyanatları açıq-aşkar yalandır və vəziyyətin təhrif edilməsidir. İran amerikalılarla danışıqlar üçün heç bir müraciət etməyib və əksinə, amerikalıların müzakirə tələblərini onların həddindən artıq tələbkarlığına görə indiyədək tamamilə rədd edib", - məlumatda vurğulanıb.
Daha əvvəl Amerikanın "Axios" portalı aprelin 27-də İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundunun keçiriləcəyi barədə məlumat yayıb. Ağ Evin sözçüsü isə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və dövlət başçısının kürəkəni Cared Kuşnerin İran tərəfi ilə danışıqlar aparmaq üçün şənbə günü İslamabada uçacaqlarını açıqlayıb.
Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) İranın XİN rəhbəri Abbas Əraqçinin bu ölkəyə səfərinə dair açıqladığı proqramda isə ABŞ tərəfi ilə danışıqlarla bağlı məlumat yer almayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.
Bloklanması dünyada enerji böhranına səbəb olan Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır, hər iki tərəf müxtəlif fasilələrlə onun açıldığını elan edir, lakin faktiki olaraq regionda gəmiçilik dayandırılıb.