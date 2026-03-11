Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 11:58
    Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

    Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана - Юсеф Пезешкиан опроверг слухи о проблемах со здоровьем нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Telegram-канале.

    "Услышал новости о ранении Моджтабы Хаменеи. Спросил у друзей, которые с ним связаны. Сказали он здоров и проблем нет", - написал сын президента.

    Ранее СМИ сообщали о том, что Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день операции (28 февраля) США и Израиля против Ирана.

    Моджтаба Хаменеи Юсеф Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана
    Pezeşkianın oğlu Müctəba Xameneinin səhhəti ilə bağlı şayiələri təkzib edib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:16
    Фото

    В украинских вузах прошел конкурс эссе, посвященный Азербайджану

    В регионе
    12:16

    Цены на эталонные марки нефти выросли на 2,5% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    12:15
    Фото

    Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана

    Внутренняя политика
    12:09

    В аграрном секторе Азербайджана внедрят 33 цифровых модуля

    АПК
    12:07

    Аэропорт Пхукета парализован после жесткой посадки самолета Air India - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:06

    Михай Попшой: Молдова хочет расширить присутствие азербайджанского бизнеса в стране - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    12:06

    Председатель ПСС Судана выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на Азербайджан

    Внешняя политика
    11:58

    Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

    В регионе
    11:47

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Другие страны
    Лента новостей