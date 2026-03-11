Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана - Юсеф Пезешкиан опроверг слухи о проблемах со здоровьем нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Услышал новости о ранении Моджтабы Хаменеи. Спросил у друзей, которые с ним связаны. Сказали он здоров и проблем нет", - написал сын президента.

Ранее СМИ сообщали о том, что Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день операции (28 февраля) США и Израиля против Ирана.