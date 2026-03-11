Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров
В регионе
- 11 марта, 2026
- 11:58
Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана - Юсеф Пезешкиан опроверг слухи о проблемах со здоровьем нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Услышал новости о ранении Моджтабы Хаменеи. Спросил у друзей, которые с ним связаны. Сказали он здоров и проблем нет", - написал сын президента.
Ранее СМИ сообщали о том, что Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день операции (28 февраля) США и Израиля против Ирана.
Последние новости
12:16
Фото
В украинских вузах прошел конкурс эссе, посвященный АзербайджануВ регионе
12:16
Цены на эталонные марки нефти выросли на 2,5% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
12:15
Фото
Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина АзербайджанаВнутренняя политика
12:09
В аграрном секторе Азербайджана внедрят 33 цифровых модуляАПК
12:07
Аэропорт Пхукета парализован после жесткой посадки самолета Air India - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:06
Михай Попшой: Молдова хочет расширить присутствие азербайджанского бизнеса в стране - ИНТЕРВЬЮБизнес
12:06
Председатель ПСС Судана выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на АзербайджанВнешняя политика
11:58
Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоровВ регионе
11:47