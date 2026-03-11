İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 11 mart, 2026
    • 12:03
    Pezeşkianın oğlu Müctəba Xameneinin səhhəti ilə bağlı şayiələri təkzib edib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın oğlu Yusif Pezeşkian İranın yeni ali lideri Müctəba Xameneinin səhhəti ilə bağlı şayiələri təkzib edib.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, o bu barədə teleqram kanalında bildirib.

    "Müctəba Xameneinin yaralanması barədə xəbərləri eşitdim. Onunla əlaqəli olan dostlarımdan soruşdum. Sağlam olduğunu və heç bir problem olmadığını söylədilər", - Y.Pezeşkian yazıb.

    Сын президента Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи жив и здоров

