Pezeşkianın oğlu Müctəba Xameneinin səhhəti ilə bağlı şayiələri təkzib edib
Region
- 11 mart, 2026
- 12:03
İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın oğlu Yusif Pezeşkian İranın yeni ali lideri Müctəba Xameneinin səhhəti ilə bağlı şayiələri təkzib edib.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, o bu barədə teleqram kanalında bildirib.
"Müctəba Xameneinin yaralanması barədə xəbərləri eşitdim. Onunla əlaqəli olan dostlarımdan soruşdum. Sağlam olduğunu və heç bir problem olmadığını söylədilər", - Y.Pezeşkian yazıb.
