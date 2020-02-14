"Репортеры без границ": Судебная система Армении пытается заткнуть рот СМИ

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" встревожена ужесточением преследования в отношении журналистов в Армении, где они подвергаются искам о диффамации и нападкам на их право на защиту своих источников. Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

К последним случаям относится журналист новостного сайта 1in.am Сона Арутюнян, которая была обвинена оппозиционным новостным сайтом News.am за то, что в своем посте в Facebook она предположила, что News.am принадлежит бывшему президенту Роберту Кочаряну.

Апелляционный суд постановил, что ей следовало "процитировать свой источник" и "проверить факты", хотя она просто высказывала свое мнение на неофициальной платформе. В результате Арутюнян был вынужден опубликовать опровержение в Facebook 31 января.

Все больше и больше журналистов вызывают на допросы в связи с их материалами, хотя статья 5-я закона Армении "О средствах массовой информации" якобы гарантирует конфиденциальность их источников.

"Нас беспокоит тенденция исков к армянским СМИ. Судебная система осуществляет манипуляции, чтобы начинать оскорбительные законные процессы, направленные на то, чтобы заткнуть рот СМИ и препятствовать им, вынуждая выделять много ресурсов на самозащиту. Чтобы избежать криминализации журналистики, мы призываем власти содействовать использованию несудебных решений для урегулирования споров", - отметила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Жанна Кавелье.

Отмечается, что количество судебных исков о клевете или оскорблении утроилось за последние четыре года. Министерство юстиции Армении сообщило о 74 делах в 2019 году против 24 в 2016 году.