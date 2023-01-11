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Суд отклонил иск экс-президента Кочаряна против Никола Пашиняна

Суд отклонил иск экс-президента Кочаряна против Никола Пашиняна Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Сергея Саакяна отклонил иск второго президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна.
В регионе
11 января 2023 г. 10:49
Суд отклонил иск экс-президента Кочаряна против Никола Пашиняна

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Сергея Саакяна отклонил иск второго президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщается на сайте судебной информации Datalex.

Адвокаты второго президента требовали взыскать в пользу экс-президента 5 тыс. долларов и обязать премьер-министра публично опровергнуть заявления, сделанные 1 марта 2021 года на площади Республики в Ереване.

Суд, между тем, изучив речь премьер-министра 1 марта 2021 года на площади Республики в Ереване, не выявил нарушений и счел, что Пашинян не нарушил принцип презумпции невиновности.

Суд охарактеризовал выступление премьера как политическое, которое, как следствие, содержит присущие политической риторике характеристики и оценки. Кроме того, оно в то же время содержит мнения и суждения по интересующим общественность вопросам, связанными, в том числе, с событиями 2008 года.

"В ходе выступления ответчик не называл имени конкретного лица, следовательно, презумпция невиновности не нарушена и требования о возмещении морального ущерба необоснованы", - отметил судья.

Напомним, что Пашинян, касаясь дела "1 марта", заявил, что люди, "выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать". Кроме того, он заявил, что дело "1 марта" раскрыто. Между тем, дело первого марта по части Кочаряна было прекращено, поскольку Конституционный суд посчитал антиконституционной статью, по которой его обвиняли.

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Версия на английском языке Court rejects lawsuit of ex-president Kocharyan against Nikol Pashinyan

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