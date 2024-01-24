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США предостерегли Иран от шагов, обостряющих кризис на Ближнем Востоке

США предостерегли Иран от шагов, обостряющих кризис на Ближнем Востоке Соединенные Штаты предостерегают Иран от действий, способных привести к обострению нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.
В регионе
24 января 2024 г. 08:27
США предостерегли Иран от шагов, обостряющих кризис на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты предостерегают Иран от действий, способных привести к обострению нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

"США неоднократно предупреждали Иран и его ставленников о том, чтобы они не предпринимали, пользуясь моментом, вылазки, которые грозят спровоцировать более широкий конфликт", - сказала заместитель главы внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем атаки Ирана на районы, расположенные в Ираке и Пакистане", - отметила Зея. При этом она осудила от лица Вашингтона и шаги йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов), включая обстрелы ими судов в Красном море.

"И позвольте мне ясно дать понять: США продолжат предпринимать надлежащие оборонительные действия, соответствующие международному праву, чтобы защищать свой персонал и интересы в регионе", - добавила дипломат.

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