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    США построят в Грузии военную базу

    В ближайшее время генерал Аугусто посетит Тбилиси, чтобы на месте обсудить детали строительства

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ США построят в Грузии центр военной подготовки по аналогу с их базой в немецком Хохенфельсе, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны Грузии по итогам визита министра Левана Изория и начальника Генштаба Владимира Чачибая в Германию.

    В рамках визита грузинская делегация, возглавляемая министром, провела встречи с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом и главой тренировочного командования европейских сил США бригадным генералом Антонио Аугусто.

    В ближайшее время генерал Аугусто посетит Тбилиси, чтобы на месте обсудить детали строительства.

    В конце прошлого года Вашингтон и Тбилиси согласовали новую американскую программу подготовки грузинских военных, которая рассчитана на три года. В ее рамках и будет построен этот центр.

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