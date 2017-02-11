США построят в Грузии военную базу

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ США построят в Грузии центр военной подготовки по аналогу с их базой в немецком Хохенфельсе, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны Грузии по итогам визита министра Левана Изория и начальника Генштаба Владимира Чачибая в Германию.

В рамках визита грузинская делегация, возглавляемая министром, провела встречи с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом и главой тренировочного командования европейских сил США бригадным генералом Антонио Аугусто.

В ближайшее время генерал Аугусто посетит Тбилиси, чтобы на месте обсудить детали строительства.

В конце прошлого года Вашингтон и Тбилиси согласовали новую американскую программу подготовки грузинских военных, которая рассчитана на три года. В ее рамках и будет построен этот центр.