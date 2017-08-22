Спецназ российской армии проводит учения в Армении

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Армении, впервые приступили к отработке действий по переброске сил в тыл условного противника, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации и беспилотные летательные аппараты российского военного соединения на Южном Кавказе.

Отмечается, что в ходе подготовки группы спецназа под руководством инструкторов на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах "Камхуд" и "Алагяз" на высоте над уровнем моря более 2 тыс. метров. Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе группы в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по обнаружению условного противника.