Сотрудники российской военной базы в Гюмри объявили забастовку

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Около 100 сотрудников 102-й российской военной базы в Гюмри с сегодняшнего дня объявили забастовку и не вышли на работу. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требуют выплатить им зарплату за последние три месяца.

"В феврале и в марте нам зарплаты не дали, а апрельскую зарплату должны дать до 15 мая, но нам никто не сказал, будет зарплата или нет. Деньги из Москвы послали, но они не поступили", - сказал один из забастовщиков.

Протестующие работники организовали шествие к 102-й военной базе, желая встретиться с командованием.

Работники осуществляют обслуживание жилых помещений по контракту. Несмотря на то, что финансирование идет из Российской Федерации, рабочим платят в армянской валюте.

Через некоторое время командир 102-й российской военной базы Владимир Елканов лично вышел, чтобы встретиться с сотрудниками, выслушал собравшихся и сказал, что не был в курсе проблемы, пообещав разобраться с вопросом и пригласить для обсуждения руководителей компании-должника.