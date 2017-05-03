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    Сотрудники российской военной базы в Гюмри объявили забастовку

    Протестующие работники организовали шествие к 102-й военной базе, желая встретиться с командованием

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Около 100 сотрудников 102-й российской военной базы в Гюмри с сегодняшнего дня объявили забастовку и не вышли на работу. Как  передает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требуют выплатить им зарплату за последние три месяца.

    "В феврале и в марте нам зарплаты не дали, а апрельскую зарплату должны дать до 15 мая, но нам никто не сказал, будет зарплата или нет. Деньги из Москвы послали, но они не поступили", - сказал один из забастовщиков.

    Протестующие работники организовали шествие к 102-й военной базе, желая встретиться с командованием.

    Работники осуществляют обслуживание жилых помещений по контракту. Несмотря на то, что финансирование идет из Российской Федерации, рабочим платят в армянской валюте.

    Через некоторое время командир 102-й российской военной базы Владимир Елканов лично вышел, чтобы встретиться с сотрудниками, выслушал собравшихся и сказал, что не был в курсе проблемы, пообещав разобраться с вопросом и пригласить для обсуждения руководителей компании-должника. 

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