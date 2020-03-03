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СНБ Армении разоблачил канал нелегальной эмиграции

СНБ Армении разоблачил канал нелегальной эмиграции

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила случай организации нелегальной миграции более чем 20 граждан, cообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

С июля 2018 года по февраль 2020 группа лиц, проживающих в Ереване, по предварительному сговору, в корыстных целях за 3 500-3 800 евро организовалa процесс незаконной эмиграции более чем 20 граждан Армении.

Для получения соответствующих въездных виз, предполагаемые преступники подготовили поддельные документы - свидетельства о браке, о месте работы, выписки с банковских счетов, после чего мигранты отправились в страны "Шенгенской зоны" с визами, выданными действующими в Ереване европейских посольствах.

По факту очевидного преступления В Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело.

"При получении очередной визы один из организаторов нелегальной миграции был арестован и задержан. Во время допроса он признался в совершении преступления. Остальные члены группы покинули территорию Армении", - отмечается в сообщении СНБ.

Предварительное следствие по делу продолжается, принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлению.

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