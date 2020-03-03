СНБ Армении разоблачил канал нелегальной эмиграции

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила случай организации нелегальной миграции более чем 20 граждан, cообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

С июля 2018 года по февраль 2020 группа лиц, проживающих в Ереване, по предварительному сговору, в корыстных целях за 3 500-3 800 евро организовалa процесс незаконной эмиграции более чем 20 граждан Армении.

Для получения соответствующих въездных виз, предполагаемые преступники подготовили поддельные документы - свидетельства о браке, о месте работы, выписки с банковских счетов, после чего мигранты отправились в страны "Шенгенской зоны" с визами, выданными действующими в Ереване европейских посольствах.

По факту очевидного преступления В Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело.

"При получении очередной визы один из организаторов нелегальной миграции был арестован и задержан. Во время допроса он признался в совершении преступления. Остальные члены группы покинули территорию Армении", - отмечается в сообщении СНБ.

Предварительное следствие по делу продолжается, принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлению.