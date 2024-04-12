СНБ Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе

Служба национальной безопасности Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе между двумя странами.

Служба национальной безопасности Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на агентство News.am, в своем заявлении СНБ Армении выразила сожаление в связи с инцидентом и выразила готовность к совместному расследованию.

"10 апреля пастух, являющийся гражданином Республики Армения, в поисках заблудившегося стада оказался на территории Азербайджана. События развивались таким образом, что произошла перестрелка. В следствие инцидента с азербайджанской стороны один раненый", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что азербайджанская сторона вернула заблудившееся стадо, пастух также находится на территории Армении.

Напомним, 10 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении.