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СНБ Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе

СНБ Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе Служба национальной безопасности Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе между двумя странами.
В регионе
12 апреля 2024 г. 12:06
СНБ Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе

Служба национальной безопасности Армении признала факт обстрела азербайджанских пограничников на условной границе между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на агентство News.am, в своем заявлении СНБ Армении выразила сожаление в связи с инцидентом и выразила готовность к совместному расследованию.

"10 апреля пастух, являющийся гражданином Республики Армения, в поисках заблудившегося стада оказался на территории Азербайджана. События развивались таким образом, что произошла перестрелка. В следствие инцидента с азербайджанской стороны один раненый", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что азербайджанская сторона вернула заблудившееся стадо, пастух также находится на территории Армении.

Напомним, 10 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan sərhədçilərinə atəş açıldığını etiraf edib

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