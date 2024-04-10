ГПС: Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела с территории Армении

10 апреля около 15:20 на служебной территории пограничного боевого пункта отдельной пограничной дивизии “Губадлы” Государственной пограничной службы (ГПС) в населенном пункте Джиджимли Губадлинского района зафиксирован факт нарушения государственной грани

10 апреля около 15:20 на служебной территории пограничного боевого пункта отдельной пограничной дивизии “Губадлы” Государственной пограничной службы (ГПС) в населенном пункте Джиджимли Губадлинского района зафиксирован факт нарушения государственной границы двумя лицами, перегнавшими вглубь на 300 метров на территорию Азербайджана примерно 200 голов скота со стороны села Неркин Хндзореск Армении.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, пограничный наряд при пресечении нарушения государственной границы был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении с противоположной стороны, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов.

Военнослужащий незамедлительно был эвакуирован в медицинское учреждение.

"В настоящее время оперативная обстановка стабильная и находится под контролем наших подразделений. Ответственность за очередную провокацию армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - заявили в ведомстве.