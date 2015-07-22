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    ​СМИ: В Турции закрыли доступ в Twitter

    Турецкие пользователи не могут войти в сеть микроблогов Twitter на территории страны в среду

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Турецкие пользователи не могут войти в сеть микроблогов Twitter на территории страны в среду, сообщает Report.

    Ранее в среду суд турецкого города Суруч провинции Шанлыурфа запретил публикацию фото- и видеоматериалов с места теракта, унесшего жизни 32 человек. Страницы сайтов и социальных сетей, на которых ранее были размещены эти материалы, блокируются.

    По данным газеты Milliyet, недоступность для турецких пользователей Twitter может быть связана как с запретом на публикацию материалов о теракте, так и с техническими причинами. Официальных заявлений властей по этому поводу пока нет.

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