СМИ: В КНДР на ядерном полигоне обрушился туннель, сотни погибших

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В результате обрушения туннеля на ядерном полигоне в Северной Корее не менее 100 рабочих были завалены под обломками и еще не менее 100 погибли в ходе спасательной операции, сообщает Report cо ссылкой на Mirror.co.uk.

Отмечается, что инцидент произошел на крупнейшем северокорейском полигоне для ядерных испытаний Пунгери в северной части КНДР.

Существуют опасения, что катастрофа может привести к высокому уровню радиации над Корейским полуостровом.

Ранее специалисты высказывали опасения о том, что недавняя серия ядерных испытаний в КНДР может привести к обрушению туннеля на полигоне.

Напомним, 3 сентября на полигоне Пунгери были проведены шестые ядерные испытания в КНДР. Власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты

Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 70 килотонн.