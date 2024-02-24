О нас

СМИ: Спецкомиссия обсудит изменения в конституцию Армении 1 марта

СМИ: Спецкомиссия обсудит изменения в конституцию Армении 1 марта Комиссия по конституционной реформе Армении обсудит 1 марта вопрос о разработке новой конституции страны.
В регионе
24 февраля 2024 г. 11:30
СМИ: Спецкомиссия обсудит изменения в конституцию Армении 1 марта

Комиссия по конституционной реформе Армении обсудит 1 марта вопрос о разработке новой конституции страны.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Издание утверждает, что на заседании будут обсуждаться изменения в основной закон Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет создавать новый совет, который будет заниматься этой работой. Потому что времени мало. И мало кто согласится заниматься этим", - пишет газета.

Отметим, что действующая конституция Армении содержит территориальные претензии к Азербайджану. Официальный Баку требует изменения законодательства Армении для нормализации отношений между двумя странами и подписания мирного соглашения.

Ранее Пашинян объявил о намерении внести изменения в основной закон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Komissiya martın 1-də Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsini müzakirə edəcək

Самое читаемое

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi