СМИ: Спецкомиссия обсудит изменения в конституцию Армении 1 марта

Комиссия по конституционной реформе Армении обсудит 1 марта вопрос о разработке новой конституции страны.

Комиссия по конституционной реформе Армении обсудит 1 марта вопрос о разработке новой конституции страны.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Издание утверждает, что на заседании будут обсуждаться изменения в основной закон Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет создавать новый совет, который будет заниматься этой работой. Потому что времени мало. И мало кто согласится заниматься этим", - пишет газета.

Отметим, что действующая конституция Армении содержит территориальные претензии к Азербайджану. Официальный Баку требует изменения законодательства Армении для нормализации отношений между двумя странами и подписания мирного соглашения.

Ранее Пашинян объявил о намерении внести изменения в основной закон.